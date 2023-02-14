轉用3中堅火力減　AC米蘭細味熱刺

今晚歐聯16強首回合大戰，AC米蘭主場硬撼熱刺。AC為鞏固防守而轉用3人防線，無疑令攻力受削，熱刺門將洛里斯受傷缺陣，防守存隱憂，上仗聯賽慘敗更加唔敢輕舉妄動，加上近4次交手都係1球起、2球止，寧捧2.5球入球細。■（Now 644周三凌晨4時直播）

AC首席門神邁治蘭養傷多時，至今仍未康復，後備門將達泰魯辛奴亦表現騰雞，導致早前失波頻頻，包括對薩斯索羅慘敗2比5，非常肉酸，主帥皮奧利決定改用3人防線。而喺卡積亞領導下成功止瀉，失球減少，近2仗先小負國際米蘭0比1，再小勝拖連奴1比0，但過於縮後嘅打法，確實犧牲咗進攻，前線嘅基奧特、拉菲爾利亞奧亦狀態一般，令攻力下降。

門神洛里斯倦勤唔敢冒進

另一邊廂，熱刺門神兼隊長洛里斯因傷倦勤，久疏戰陣嘅費沙科士打要臨危受命，上仗聯賽作客李斯特城竟然大敗1比4，呢位老門將確係畀唔到球迷信心，而且中場悍將賀積查治今仗要坐波監，賓坦古亞亦告受傷，失去呢道防線前嘅屏障，對組織及防守均有影響，何況客場出擊，老謀深算嘅主帥干地明知防守不穩，必定先求穩陣。翻查紀錄，兩軍近4次正面交鋒，全開2球或以下，首回合大家都唔想輸波下，一定穩打穩紮，2.5球入球細不容錯過。