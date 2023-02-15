麥巴比慘食2次詐胡　PSG不敵拜仁惡夢重演

歐聯16強周三(15日)凌晨展開，首回合重頭戲巴黎聖日耳門(PSG)主場對拜仁慕尼黑，主隊喺基利安麥巴比2食詐胡下，再次以0比1不敵拜仁慕尼黑，入球者又係3年前歐聯決賽一箭定江山嘅京士利高文，次回合賽事會喺3月9日去德國進行。

PSG今場有主力復出，美斯傷愈正選上陣，大腿受傷嘅麥巴比亦先列後備，不過拜仁整體實力更強，開波即反客為主控制戰局，但埋門未見入肉，半場踢成0比0平手。53分鐘拜仁打破僵局，中場休息換入嘅艾方素戴維斯左路傳中，京士利高文第1時間抽入。

PSG失守後換入麥巴比，進攻火力即大大提升，呢位前鋒73分鐘曾「執雞」射入，但佢處於越位位置入球無效，82分鐘再接應紐奴文迪斯阿歷山大傳中近門轟入，瘋狂慶祝後VAR卻介入，顯示紐奴文迪斯阿歷山大些微凸出越位在先，麥巴比再一次慘食詐胡，拜仁最終保住1比0勝果完場。

PSG近年對拜仁冇啖好食，今場係近5次交手第4次輸波，亦係近4次對碰入面第3次輸0比1，包括2020年歐聯決賽，被京士利高文1球打爆。PSG教練加迪亞賽後表示有信心可以晉級：「老土講句，今場未有球隊晉級或出局，希望3個星期後(次回合)球隊會更弗，如果我哋踢番今仗最後30分鐘水準，我哋有能力擊敗拜仁。」