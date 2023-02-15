博愛Golf慈善賽逾百球手響應　為醫院拓展社會服務籌款

【特約報道】第18屆「博愛Golf慈善賽2023」於2月9日假清水灣鄉村俱樂部圓滿結束，賽事闊別兩年舉行，吸引逾百名球手響應，為博愛醫院拓展社會服務籌募經費，造福人群。

博愛Golf慈善賽闊別兩年舉行，氣氛一如以往熱烈，今屆賽事採用新新貝利亞抽洞賽賽制，逾百名球手以個人組別或隊制（4人為一隊）競逐多個獎項，包括：最近球洞獎、最遠距離獎、隊際總桿獎及個人淨桿獎。博愛醫院董事局候任主席陳首銘博士表示，博愛醫院致力服務社群，近年承辦兩個過渡性房屋項目，望舒緩香港基層市民住屋壓力，他感謝各界善長人翁慷慨解囊、鼎力支持：「透過慈善賽，除希望與在場超過一百位來自不同界別的好友，一起打高爾夫球增進友誼之外，最重要是為博愛醫院的社會服務籌募經費，支持我們繼續拓展更多惠民項目，為弱勢社群提供適切援助。」

今屆「博愛Golf慈善賽」首度由清水灣鄉村俱樂部全力協辦，陳首銘表示，「清水灣鄉村俱樂部除提供活動場地及高爾夫球場外，還全數贊助18洞果嶺費、球車費、與教練對打賽，以及活動飲食安排等。全賴他們的支持，是次活動才可以順利舉行！」

清水灣鄉村俱樂部自2003年起展開「清水灣·走入社群」計劃，與慈善機構合辦多元化活動回饋社會，清水灣鄉村俱樂部主席王桂壎對於今次與博愛醫院首度合作表示歡迎：「博愛醫院宗旨為『博愛精神，醫護市民』，和我們『走入社群』的理念相似，大家最終目標都是共襄善舉。」

王桂壎期望賽事能帶出關愛社會的重要信息：「清水灣鄉村俱樂部除舉辦高爾夫球賽外，還舉辦過很多其他活動，例如本周六我們將支持香港世界宣明會在本會遊艇會草坪及高爾夫球訓練學院舉行『愛心赤腳大步走』步行籌款活動。而今次慈善賽我們希望帶出一個信息，透過有益身心的運動，喚起社會對有需要人士的關愛。」