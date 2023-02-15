【有片】奧蘇失控轟白球飛離球枱被判輸

世界「一哥」奧蘇里雲周二在威爾斯桌球公開賽再成為話題主角，他面對蘇格蘭球手梅爾於第6局要拆解「士碌架」不果，情緒一度失控並重擊白球打離球枱，直接被判失去一局，他賽後回應:「我根本睇唔到任何紅波。」

「火箭」奧蘇里雲與目前仍是業餘球手的梅爾一戰，開局即轟出108度盡顯霸氣，這是他生涯第1195桿「破百」，然而梅爾隨後頻頻「起迫」連贏兩局反超前，而作為7屆世界冠軍的奧蘇里雲在第4及5局分別打出一Cue58度及78度，總局數再度領先3比2；值得一提是「火箭」有幾局發現自己球桿的「Tip頭」脫落，而相當困擾。

賽至第6局正是今仗的話題所在，奧蘇里雲先打出16比0領先，然而梅爾做了美妙防守，將白波放到綠波後的位置、造了「士碌架」，奧蘇里雲兩次拆解都未能成功碰到紅波，而女裁判對「一哥」提醒，第三次拆解不成（根據規例）就會輸掉這一局；奧蘇里雲當然有說「何解?」隨着女裁判亦走到一堆紅波前指着一個紅波，「火箭」隨即猛力出Cue，先打到粉紅波再將那堆紅波打散，而白波更飛出枱外，似乎藉此「發老脾」。有評述員笑稱:「幸好那球波無導致任何傷亡。」不過，奧蘇里雲雖然失去這一局被追成3比3，但在決勝局以66比1輕取對手，最終以4比3贏梅爾，躋身32強。

球迷對「火箭」的行為又批評也有諒解，而奧蘇里雲賽後依然對裁判的表現甚為不滿:「坦白說，我沒有另一個鏡頭，在我視線裡，幾乎每一個紅波都睇唔到可以直接打到，我知道第三次嘗試失敗就會輸局，所以我碰碰運氣，可惜打到了粉紅波。」