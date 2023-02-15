【西甲】皇馬穩中求勝　半細鍊艾爾切

皇家馬德里完成世冠盃征戰後，返回聯賽鬥艾爾切。呢場係「銀河艦隊」11日內第4場比賽，體力需求甚大，加上雲尼斯奧斯祖利亞因累積5面黃牌，需要停賽1場，攻力受損，佢哋近5場聯賽主場半場，全部開1球或以下，今場可勝不穩，寧捧1.5球半場細。（Now 632周四凌晨47時直播）

皇家馬德里喺世冠盃決賽，同希拉爾上演入球騷，最終以5比3捧盃，教練安察洛堤下台壓力稍為放鬆，不過從摩洛哥返回西班牙，稍作休息後又要重新上路，球員有無咁快收拾心情，值得商榷。

「銀河艦隊」聯賽大幅落後多踢1場嘅巴塞隆拿11分，攞完個世冠盃，另一目標應該係下周中嘅歐聯16強鬥利物浦，以及下月頭嘅西班牙盃4強硬撼巴塞隆拿，聯賽錦標只可以話盡吓人事，而且今場鬥艾爾切，係佢哋11日內第4場比賽，球員老將甚多，體力恢復需時，今場仲有後生仔雲尼斯奧斯祖利亞停賽，球隊活力大打折扣。

事實上，皇馬於安察洛堤調教下，球隊踢法均穩中求勝，近5場聯賽主場半場，全部開1球或以下，聯賽包尾嘅艾爾切，預料今場都唔會咁大膽，作客同皇馬對攻，只求死守減少失球數字博1分，預料半場可以頂住皇馬，未必會大敗，半場細[1.5球]玩得過。

直播表

周四 3:30am 英超 阿仙奴 對 曼城

now 621

周四 4:00am 歐聯 多蒙特 對 車路士

now 643

周四 4:00am 歐聯 布魯日 對 賓菲加

now 644

周四 4:00am 西甲 皇家馬德里 對 艾爾切

now 632