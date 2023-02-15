比堤：榜首大戰　兵工廠力抗藍月亮

阿仙奴近兩場聯賽只得1分，令我感到擔憂，讓曼城縮窄到只有3分的積分差距。這支年輕球隊最近表現麻麻，飽受壓力，但要成為爭標分子，就一定要好好學習怎樣克服這些事情。

我的舊東家需要再次由中場開始控制戰局，今仗面對曼城將會相當困難，所以格列沙加及湯馬士柏迪將要擔任重要角色。前線方面，布卡約沙卡和馬田奧迪加特亦需要分別在邊路產生威脅及中路製造入球機會才可。

曼城上輪聯賽輕取阿士東維拉，看來經已重拾昔日最佳水準。陣中有多位好波之人能夠撕破對方防線，而他們往往也能夠在大賽中交出好表現，預期奇雲迪布尼的視野及傳球能力，將會成為曼城的主要進攻武器，特別是加上如能成功通過體測的艾寧夏蘭特，更加是如虎添翼。

如果艾寧夏蘭特能夠趕及上陣的話，阿仙奴的一對中堅必須全程高度集中精神作賽，事關他只要獲得一個機會，就有能力將它轉化為入球。若然他未能落場的話，對祖利安艾華利斯來說，今仗將會是一個好好表現自己的絕佳機會。

根據我的經驗，這些強強對碰，門將也需要演出身價，所以蘭斯達爾及艾達臣摩拉斯，將要交出最佳的表現，因為一次失誤，足以致命。

我相信特別在主隊熱情球迷的支持下，兵工廠有能力提升自己的水平，但藍月亮大賽經驗實在太過豐富，所以我認為今場榜首大戰雙方最終握手言和，各得1分而回。