上周同場過關最高賠率勝出組合,一共有4個「半全場波膽組合」上榜,而且難度亦唔算高,睇嚟呢個玩法都幾旺場,值得留意吓喎!

上個禮拜最好分嘅係意甲賽事蒙沙 vs 森多利亞,呢場波升班球隊蒙沙被睇高一線,可惜最終只能同護級嘅森多利亞打成平手,爆咗個小冷門,造就「半場和[1:1] & 全場和[2:2]」開出,有成40倍咁多。

不過,其餘3場開出嘅同場過關半全場波膽,難度就細好多,列斯聯 vs 曼聯,「半場和[0:0] & 曼聯全場勝[2:0]」有21倍;阿爾克馬爾 vs 烏德勒支「半場和[0:0] & 全場和[1:1]」16倍;邦比 vs 咸史達斯「邦比半場勝[1:0] & 邦比全場勝[2:0]」15倍,呢3個相對較易估中,分頭亦唔錯,嚟緊大家玩同場過關嗰陣,不妨多留意呢類半全場波膽組合啦!