【女足粉絲團】沙田對攻戰挫大埔

賽馬會女子足球聯賽（甲組）完成第10輪競逐，其中上周六（11日）沙田就於曾大屋遊樂場，與大埔合演對攻大戰。最終憑王素嫻、林秀玉和張靖彤上半場各入1球，加上韋婉婷換邊後錦上添花，沙田以4比2擊敗大埔，今季兩度在「地區打吡」取勝。

沙田今場開局主動出擊，13分鐘，王素嫻接應傳中第一時間射入，為這場對攻大戰揭開序幕。6分鐘後，林秀玉把握一次高波攻勢撞入，為沙田拉開領先優勢。大埔站穩陣腳後搶回不少攻勢，黃嘉詩個人突破殺入禁區傳中，由蔡梓筠門前完成最後一擊，大埔扳回一城。沙田好快作出回應，43分鐘，韋婉婷左路傳中，造就張靖彤頭槌頂成3比1。

易邊再戰，沙田仍未收手，韋婉婷接應傳中頭槌建功，63分鐘再下一城。雖然大埔75分鐘有劉潤兒靠笠射得手，但為時已晚。保住4比2勝局的沙田，於聯賽重回勝軌。至於兩支前列分子就繼續贏波，其中傑志就以3球輕取港會，而車路士足球學校(香港)就繼首循環之後，再以10比0擊敗和富社企。

【賽馬會女子足球聯賽（甲組）第10輪戰果】

車路士足球學校(香港) 10比0 和富社企

沙田 4比2 大埔

大聯盟足球學院 0比4 頌恩公民

港會 0比3 傑志