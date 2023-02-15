希亞路：藍戰士可作客捕「蜂」

多蒙特主場的氣氛一直以來都非常熾熱，加上球隊在德甲復賽後5戰全勝，故我肯定主隊士氣及鬥志皆相當高昂。

當主隊的球迷非常熱情，根據我的經驗，來訪球隊要知道甫開賽的頭10-15分鐘至為重要。如果你能夠令主隊球迷安靜下來的話，球賽亦會踢得較為輕鬆，相信車路士也會嘗試做到這一點。

祖迪比寧咸是「蜜蜂兵團」多蒙特的靈魂人物，我認為他於去年卡塔爾世盃決賽周時的表現出色，而他是一位瞻前顧後的中場球員，有能力控制球賽戰局。他跟車路士的安素費南迪斯，都是歐洲球壇其中兩位最優秀的年輕中場，如今將會作出正面交鋒，兩人之間的大鬥法，將會成為勝負關鍵。

安素費南迪斯是車路士多位新收購球員的其中一人，我必須承認他的轉會費令我感到震驚。雖然車路士的確是引入了多位好波之人，但領隊樸達需要時間，才會找到他的最佳11人。

梅迪歷之前效力薩克達出戰歐聯分組賽時，已展示出他是一位歐洲頂級球員。他的引球推進能力，將會為多蒙特一眾守衞帶來威脅。然而，車路士今季鬧入球荒，所以另一重任將會落在夏維斯的身上，究竟他能否在家鄉交出好表現呢？

樸達帶領的藍戰士最近在防守方面有所改善，近4仗有3場賽事保持不失球，加上列斯占士復出加強後防實力之餘，同時間亦提升了前線進攻火力。今場賽事難以預測，但車路士整體實力略高一點，所以我預計他們今仗將可作客獲勝。