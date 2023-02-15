香港4月首辦女子國際板球賽　36支國家地區爭逐　

再有國際賽事落戶香港！九龍木球會將於4月3至16日舉辦「FairBreak女子T20邀請賽」，這是香港繼2018年後再次舉辦國際級板球賽事，也是首次舉辦專業級別的女子板球賽事。

是次賽事共有來自36個國家和地區的90名精英女子板球員，當中包括港隊代表，她們將在11天的比賽中力爭佳績。這也是全球體育平權運動的第二場盛事。

首屆賽事本應在去年於香港舉辦，可惜因為疫情關係，比賽移師至杜拜進行，並直播到全球各地。賽事在社交媒體上引起不少迴響，在2022年有超過1億4000萬人關注，線上及線下的觀眾預計超過40億人次。

去年簽約參加杜拜賽事的香港女子隊隊長陳嘉瑩分享上年參賽經驗道：「參與FairBreak邀請賽對我的球員生涯和人生都有著重要的影響。能夠在女性主導的環境進行高水平的比賽，是非常難忘的。對於每一支球隊來說，勝負是重要的，但在整個邀請賽的層面上，我們有著更高的追求和目標。我希望能把我的所見所聞與香港人分享。」

門票方面，成人全日票價為200港元。4月16 日（星期日）的決賽門票為300港元。為了吸引新一代的板球迷，小童（16歲或以下）能於週一至週五免費入場。而兩個週末（4月8-9日及15-16日）將有限量出售的小童票，票價為100港元。

門票於下周一(2月20日）開始於Ticketflap發售。

詳情可瀏覽比賽網頁：www.fairbreak.net