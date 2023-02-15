爭冠關鍵戰爆發！曼城格食格客W拆廠

英超冠軍前哨戰爆發！「1哥」阿仙奴周四凌晨主場迎戰曼城，「兵工廠」今季一直長踞榜首，但近期狀態明顯回落，連續兩場聯賽都失分，領隊阿迪達今仗對住師傅哥迪奧拿嘅曼城，無論兵力、狀態同戰術都被食住，想反彈難度極高，博曼城客勝更好路。(Now 621周四凌晨3時30分直播)

阿仙奴今季戰績突出，球隊亦一直沿用「勝利11人」打天下，不過部分主力近期出現疲態，進攻速度明顯減慢，令缺少加比爾捷西斯嘅鋒線突然死火，近3場賽事只入過1球，踢出1和2負嘅3仗不勝走勢，狀態同信心都令人懷疑，以年輕球員為主嘅阿仙奴，未必可以駕馭呢場壓力極大嘅關鍵戰。

近6次對賽全勝

事實上，阿仙奴領隊阿迪達雖然廣受好評，但只有4年執教經驗嘅佢，仍未經歷過爭冠壓力，相反佢嘅師傅哥迪奧拿奪冠無數，相同嘅控球、組織戰術比阿仙奴更加成熟，格食格下往往秤高一線，兩隊過去6次交手，曼城全部獲勝，包括上月喺英足盃將阿仙奴踢出局。

曼城上輪3比1輕取阿士東維拉，依家只係落後3分，今場贏波就可以登上榜首，戰意相當鮮明。王牌前鋒艾寧夏蘭特傷勢無礙，以佢嘅制空力，可以克制阿仙奴近期唔太穩陣嘅後防，加上菲爾科頓傷愈復出，令球隊如虎添翼，曼城客勝值得捧場。