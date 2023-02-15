三鐵亞洲盃2.25舉行　奧斯卡：主場有利發揮

「2023 三項鐵人亞洲盃」將於2月25日假大美督舉行，賽事同為巴黎奧運計分賽，吸引了不少中國、日本及奧地利等海外精英參賽，有助香港隊爭取奧運積分，同時為9月杭州亞運熱身。

香港三項鐵人隊將派出22男8女30人大軍出戰「精英組半奧運距離」及「繽紛組」，去年贏得香港史上首面亞錦賽混合接力銀牌的組合伍泰龍、蔡欣妍、奧斯卡及賀思樂成為精英組焦點。作為今年首項亞洲舉行的奧運計分賽，總教練韋安祖期待港隊展示訓練成果：「中國隊將強陣出擊，他們會是我們亞運的主要對手，另外日本會派出第二梯隊，奧地利亦會有好手參賽，今次是很好的機會測試港隊實力，特別是讓青年運動員吸收大賽經驗。」

東京奧運代表奧斯卡直言主場出擊對港隊有優勢，「單車路段是今次賽事最難的一段，途中頗為顛簸，但我們每星期都在這個路段進行單車訓練，有些隊友可能已經踩過百次，相當熟悉。這是今年首個比賽，有很多海外和本地實力選手參加，可以測試我們的狀態到哪水平。」

杭州亞運延期後，三鐵隊將重新挑戰運動員出賽，奧斯卡對於入選有信心：「沒理由讓2022年最強的人出戰2023的比賽，一年可以發生好多事，我對自己都有信心，但隊內競爭的確愈來愈大，有5至6人有能力爭亞運席位。」

另一香港男子代表伍泰龍去年在哈薩克亞錦賽和全青運共奪得2金1銅，另外夥拍蔡欣妍、奧斯卡及賀思樂勇奪亞錦賽混合接力銀牌，暫為香港排名最高的男選手的他形容去年迎來「一大突破」，今次賽事會盡量爭取奧運積分。至於剛於渣打馬拉松贏得女子10公里冠軍的蔡欣妍表示，「今次有好多海外選手，希望發揮到自己水平，前5名會是好鼓勵。」