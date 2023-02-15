賽馬會菁英盃　晉峰變陣激鬥東方

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「賽馬會菁英盃」B組周三（15日）獨腳戲，晉峰於旺角大球場與東方正面交鋒。晉峰為留力周日聯賽，今場陣容變動不少，中堅改由曾仲楠夥拍楊憲樂，黃政德出任右閘，小將奧迪加擔正，與列卡度、陳肇鈞坐鎮中場，入球重任落在栢保羅及何思哲身上；東方方面，由鍾凱文把守大門，梁振邦聯同史雲斯頓掃蕩中場，孫銘謙，黃皓雋及馬希偉組成前線三叉戟，巴杜姆先列後備。

晉峰正選：

14 羅澔陽［GK］

4 曾仲楠 ［C］

5 楊憲樂

7 林樂勤

9 播磨浩謙

17 何思哲

21 栢保羅

30 陳肇鈞

32 列卡度

44 黃政德

80 奧迪加

東方正選：

40 鍾凱文 ［GK］

2 亞歷斯祖

4 鍾樂安

6 胡晉銘

8 史雲斯頓

11 黃皓雋

16 梁振邦 ［C］

23 孫銘謙

27 馬高斯

30 黃梓浩

55 馬希偉

晉峰後備：

1 林駿杰 [GK]

2 李呈

10 黃偉國

11 紀思昊

19 歐陽浩銘

28 邵昀俊

72 翁嘉禧

東方後備：

1 葉鴻輝 ［GK］

26 廖富源［GK］

9 巴杜姆

22 梁冠聰

24 黃偉駿

42 楊棟棋

44 柏拔

62 劉浩揚

66 李卓軒

77 李俊霆

「賽馬會菁英盃」今晚假旺角大球場上演一場B組賽事，由晉峰面對東方。「粉紅軍團」冬窗積極增兵後實力有改善，為報首循環落敗之仇，戰意毋庸置疑，至於仍有望出線的東方，則需要繼續搶分，力爭重返小組前列，激戰可期。（on.cc東網周三晚8時直播）

晉峰上場聯賽作客兩球擊敗深水埗，但總教練何信賢承認對球員體能消耗極大，加上伍家揚累積5黃需要停賽，今場或會作出大量輪換：「預咗東方會搶攻，因為佢哋未夠分出線，都會驚大敗；但我覺得星期日場聯賽更加重要，反而想留多啲精力對和富大埔。」

何信賢籲小將盡力發揮

「何Sir」續指球隊在1月份增兵過後，實力有所增強，希望一班年輕球員珍惜今次比賽機會，好好發揮及向教練證明自己。

黃偉國上場為球隊先開記錄，暫時聯賽累積4個入球，成為球隊次席射手，但他認為自己今季表現僅屬不過不失。晉峰在「菁英盃」提早出局，「阿國」承認感到有點失望及可惜，但指今場面對東方，自己依然會全力以赴：「東方爭出線應該會出多啲外援，但我嘅心態會保持積極，盡力發揮自已，如果有入球就更加好，最起碼唔好比對手覺得，我哋係容易對付嘅對手。」

同樣要面對密集賽程的東方，上場2比2激和標準流浪，更有高素巴耶夫因傷退下火線，主教練盧比度（Chino）透露這位主力中堅傷勢不嚴重，但為審慎起見今場或會讓他輪休。次循環再鬥晉峰，Chino認為戰況會有不同：「除咗費利浦薩，佢哋幾位新兵，好似陳肇鈞同列卡度等都好具質素，呢場我哋要做更多部署。」去役傷出的巴杜姆已無大礙，今場可以候命，惟Chino就希望陣中U22球員，今場可以肩負更大責任。

馬希偉要踢出自己風格

首循環面對晉峰，攻入今季開齋波的馬希偉（Timmy），就講到教練團對他的一些提點：「早前『菁英盃』對香港U23雖然贏波，但我哋有好多失誤，教練都有提我哋用波要再做好啲，要做正確嘅決定。」Timmy指有留意到晉峰近期陣容變動，認為對手實力已有提升，但強調東方無論面對任何對手，都會只會堅持踢出自己風格。