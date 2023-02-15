賽馬會菁英盃　東方6球大勝晉峰

「賽馬會菁英盃」B組周三（15日）獨腳戲，晉峰於旺角大球場與東方正面交鋒，最終東方憑黃皓雋梅開二度，加上鐘樂安，馬高斯，巴杜姆及李俊霆各建一功，以6比0輕取對手。

晉峰為留力周日聯賽，今場陣容變動不少，中堅改由曾仲楠夥拍楊憲樂，黃政德出任右閘，小將奧迪加擔正，與列卡度、陳肇鈞坐鎮中場，入球重任落在栢保羅及何思哲身上；東方方面，由鍾凱文把守大門，梁振邦聯同史雲斯頓掃蕩中場，孫銘謙，黃皓雋及馬希偉組成前線三叉戟，巴杜姆先列後備。

5分鐘，黃皓雋長傳入禁區，馬高斯無人看管下射高。20分鐘後，胡晉銘成功搶截晉峰後場傳球後，傳予黃皓雋，黃皓雋一射入網，為球隊先開紀錄。晉峰隨後嘗試反撲，陳肇鈞禁區頂推順後起腳，被鍾凱文撲出底線。晉峰未能追平之餘，到45分鐘更再失一球，馬高斯送出直線，黃皓雋單刀射入，為球隊領先至2比0完上半場。

晉峰換邊後一口氣換入歐陽浩銘、邵昀俊，紀思昊及翁嘉禧4名球員，東方繼續佔據主動，48分鐘，馬高斯壓入禁區橫傳，胡晉銘施射僅告斜出。64分鐘，黃皓雋開出角球，鐘樂安頭槌頂入成3比0，之後入球陸續有來，66分鐘，亞歷斯祖右路突破後傳中，馬高斯射成4比0，3分鐘後，巴杜姆接應罰球建功，加上李俊霆補時階段「埋齋」，東方贏6比0完場。

晉峰總教練何信賢表示，今場旨在讓較少上陣的球員出場，可惜球員發揮不太理想，未能把握機會證明實力，盼望年輕球員認清差距後，會更努力練習：「希望畀年輕球員今場比賽，知道同對手差距係好大，之後練波嗰陣更加努力去推動自己。」

東方今仗派出不少常規正選上陣，主教練盧比度（Chino）苦笑道球隊受傷患困擾，沒有太多輪換空間。Chino又指晉峰今場明顯為應付幾日後的聯賽留力，認為本場賽果不能作準。