賽馬會菁英盃　生涯首次起孖　黃皓雋：享受比賽

東方周三（15日）於旺角大球場出戰「賽馬會菁英盃」B戰分組賽賽事，最終以6比0大炒晉峰，而今場個人「起孖」兼交出2記助攻的黃皓雋（Anson），賽後則笑言今次屬於生涯首次梅開二度，希望自己之後繼續做好進攻球員的職責，好好享受比賽。

黃皓雋今場面對晉峰正選上陣，上半場個人已梅開二度，加上易邊後再交出2記助攻，帶領東方大勝而回，賽後Anson亦難掩興奮之情：「其實自己職業生涯未試過梅開二度，都係第一次，但頭先第3球其實都要把握好；另外都好開心交出兩球助攻畀隊友，個個都有得入球下拎到一場大勝。」Anson續指今季目標做好進攻球員的職責，努力爭取入波及做好自己，希望繼續協助球隊取勝。

今季才轉投東方的Anson，暫時各項賽事已貢獻5入球、6助攻，對於自己迎來大爆發，他亦解釋道：「對比之前踢職業入波多咗，一嚟因為落場時間多咗，同埋嚟到第3年，累積嘅經驗都比之前多。」年僅20歲的Anson，已經成為東方前線的重要一員，不過他坦言自己未有感到太大壓力：「落到場會提自己enjoy the game（享受比賽），雖然依家踢波變咗係我嘅一份職業，但由細到大踢波都帶畀我好大樂趣。」