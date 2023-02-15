土耳其盃　港隊女足首戰2球不敵保加利亞

2023「土耳其盃」周三（15日）於土耳其阿拉尼亞展開競逐，其中香港女子足球代表隊首戰面對保加利亞。結果港隊上半場兩度失守下，換邊後表現明顯改善，惟最終未能扭轉敗局，以0比2不敵保加利亞，下場將面對科索沃。

繼2020年之後，港隊再獲邀出戰今次賽事。今場港隊派出吳卓蔚把守最後大關，鍾貝琪夥拍馬澤純鎮守後防，曾柏同與劉潤兒坐鎮中場，為箭頭張煒琪提供支援。

面對對手前場積極逼搶，港隊開局形勢較為被動，好快被保加利亞把握先機，10分鐘，保加利亞靠角球攻勢先拔頭籌。22分鐘，保加利亞左路發起側擊攻勢，吳卓蔚撲出第一次攻門，但未能阻止緊接的補射，對手拉開領先優勢。港隊靠中前場逼搶攔截，數次攻入對方半場，可惜未能製造出具威脅埋門，半場以2球落後。

港隊換邊後變陣，換入梁匡蕎及陳綺馨等後備，並把握對手傳球失誤，搶回不少主動權，一度將對手壓制於半場，64分鐘，張煒琪接應長傳，禁區頂起腳先省到對方守將，其後跟上補射，被保加利亞門將沒收。74分鐘，曾柏同禁區外放冷箭，被對手門將接實。雙方餘下時間沒有再增添紀錄，最終保加利亞以2比0擊敗港隊。

賽後港隊女足主教練列卡度就認為面對歐洲球隊，港隊球員在比賽中，難免需要時間去建立自信，亦顯得比較緊張，但指出球隊下半場表現有改善：「我哋換邊後踢得更具侵略性，製造咗唔少機會，後防壓力明顯減少。如果最後幾腳畀好啲，埋門一腳做好啲，我哋係有機會攞到入波。」他認為賽果屬次要，更重要是球隊顯示出極大潛能：「今場比賽證明港隊仲有唔少進步空間，喺戰術理解上都有待提升，嚟緊會幫球員增強爭勝心。」