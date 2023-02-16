曼城贏阿仙奴登榜首　數據預示逆轉封王！

英超爭冠形勢大逆轉！周四(16日)凌晨英超榜首大戰，曼城作客3比1技術性擊倒阿仙奴，追到同分情況下憑較佳得失球登上榜首位置。今次係英超歷史上，第3次喺下半季出現第2名贏第1名後搶走「1哥」情況，之前2次後上嗰隊都順利逆轉封王，成為曼城奪冠吉兆！

近況下滑嘅阿仙奴今場賽前收到壞消息，中場核心湯馬士柏迪肌肉受傷缺陣，上半場兩隊勢均力敵，24分鐘阿仙奴右閘富安健洋「自殺式」回傳，奇雲迪布尼截到乖巧笠入。阿仙奴之後加強攻勢，42分鐘尼基迪亞博到12碼，布卡約沙卡操刀追成1比1平手。

阿仙奴下半場控球較多，但後場多次錯誤就鑄成大錯，72分鐘加比爾馬加希斯傳球失誤，曼城把握反擊機會由基亞利殊射入2比1，再次落後嘅阿仙奴空群出擊力圖反撲，10分鐘後再被艾寧夏蘭特禁區內轟入，最終以1比3落敗兼斷送榜首位置。

曼城贏波後同踢少場嘅阿仙奴一樣有51分，但得失球有10球優勢登上榜首。Opta數據顯示，曼城係英超史上第3隊喺下半季嘅榜首大戰，以「阿2」身份贏波後上榜首球隊，2010年4月車路士贏曼聯、2012年4月曼城贏曼聯，兩隊都喺榜首大戰逆轉後最終拎到冠軍。

曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「阿仙奴踢少1場，所以我仍然當佢哋係榜首。幾個星期前我哋仲落後8、9分，如果作客輸埋就正式玩完，不過阿仙奴最近失分，我哋今場贏波就仲有得鬥。」阿仙奴主帥阿迪達就不滿球隊表現：「對住曼城容錯率近乎係零，但我哋就送咗幾次機會畀對手，係唔會有機會贏波。」