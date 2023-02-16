艾迪耶美70碼狂爆入波　車路士輸0比1

周四(16日)凌晨歐聯16強首回合賽事，多蒙特主場1比0擊敗車路士先拔頭籌。車路士今場表現唔差，但連番攻門都擺唔到個波入網，更被多蒙特一次反擊，由艾迪耶美「爆」足70碼射入全場唯一入球，令車路士連續第4場不勝。

車路士冬季瘋狂增兵後，表現有所起色，今場有多達19次攻門，但把握力就認真麻麻，祖奧菲歷斯上半場曾射門中楣，列斯占士2次好有威脅嘅攻門又被救出，63分鐘車路士一次角球攻勢斷纜，多蒙特前鋒艾迪耶美由後場開始狂爆，高速壓過安素費南迪斯後再扭埋門將送入空門，途程足足有70碼，完全係個人表演。車路士尾段狂攻，安利簡恩曾喺白界線前解圍，最終多蒙特保住1比0勝果。

雖然已經連續4場不勝，但車路士領隊樸達表示球隊正不斷進步：「我哋一直爭取入球，結果咁樣失波令人失望，但我想正面去睇，球隊表現已經更上層樓，新球員亦要融入球隊，希望3個星期後球隊會再有進步，我哋會喺主場等候多蒙特。」

另一場歐聯16強首回合賽事，葡超勁旅賓菲加作客2比0贏布魯日，次回合返主場作賽，晉級8強機會極高。