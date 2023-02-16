【歐霸盃】鬥薩爾斯堡羅馬精打細算

歐霸淘汰圈附加賽首回合，由歐聯降格落嚟嘅薩爾斯堡，主場迎戰上屆歐協聯冠軍羅馬。薩爾斯堡喺國內就也文也武，但出到歐洲賽對住勁旅就入唔到波，羅馬教練摩連奴善於計算，作客將會加強防守，次回合返主場先至同你搏命，今場宜向2.5球入球細埋手。（Now 644周五凌晨1時45分直播）

薩爾斯堡歐聯分組賽同車路士、AC米蘭及薩格勒布戴拿模同組，結果只得1勝3和2負排3，要降格落嚟踢歐霸附加賽，最大問題係，奧地利聯賽競賽水平比起其他聯賽低，即使喺國內經常大炒對手，但出到歐洲賽就露晒餡，歐聯6戰只入得5球，今場遇着羅馬，相信亦好難入到波。

羅馬今屆歐霸個頭開得唔靚，好彩急起直追，喺最後一場分組賽擊敗盧多格德斯取得小組次名，得以踢附加賽。教練摩連奴贏盡歐洲三大盃賽，經驗老到，點樣踢兩回合嘅賽事點會難到佢。雖然今季羅馬中前場實力不俗，整體戰術減少咗「泊大巴」，但淘汰賽場合，尤其係作客，摩連奴亦唔會太過進取，預料會加強防守，加上羅馬近7場，有5次總入球開2球或以下，今場揀2.5球入球細似乎更合適。

直播表

周五 1:45am 歐霸 巴塞隆拿 對 曼聯

now 643

周五 1:45am 歐霸 阿積士 對 柏林聯

now 645

周五 1:45am 歐霸 薩爾斯堡 對 羅馬

now 644

周五 4:00am 歐霸 祖雲達斯 對 南特

now 643

周五 4:00am 歐霸 利華古遜 對 摩納哥

now 645