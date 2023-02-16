希亞路：巴塞憑主場優勢破紅魔

只看戲碼的話，實在估不到今仗不是一場歐聯比賽，事關巴塞隆拿及曼聯，是歐洲其中兩間最受歡迎及最成功的球會，我認為這個對碰的勝方，將很大機會奪得歐霸盃冠軍。

巴塞隆拿自從上年10月被拜仁慕尼黑擊敗後便保持不敗，他們在教練沙維的帶領下表現脫胎換骨。他們陣中的年輕球星柏迪及加維，令我聯想起沙維及恩尼斯達。他們擁有高超的個人技術，傳球能力出眾，更加能夠作出充滿危險性的引球推進，不但是球隊的明日之星，而且更加可以影響今仗戰局。

中場老大哥布斯基斯料因傷缺陣，法蘭基迪莊及基斯爾將要肩負額外責任，負責瓦解由曼聯創造性球員帶來的威脅，特別是中場中路的般奴費南迪斯。

前線方面，巴塞隆拿擁有歐洲其中一位最優秀的得分射手羅拔利雲度夫斯基坐鎮，而基於曼聯中堅利辛度馬天尼斯今仗停賽，所以華拉尼要對利雲度夫斯基作出嚴密看管才可。

拉舒福特近況大勇，頻有士哥，所以巴塞隆拿將要小心他在邊路及推大位時帶來的威脅。另外，我肯定作為前皇家馬德里球員的卡斯米路，亦將希望在魯營球場演出身價，而他加盟曼聯後也交出世界級的表現。

今場比賽本應是歐霸盃的夢幻決賽戲碼，雙方近況都十分好，我認為巴塞隆拿今仗可憑主場優勢擊敗曼聯。