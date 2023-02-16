港籃亞盃次輪預賽名單出爐　下周三出發蒙古　

香港男子籃球隊將於2月下旬，到蒙古出戰3場亞洲盃外圍賽第2輪預賽，國際籃協（FIBA）及香港籃球總會日前已經在官網顯示港隊大軍名單，其中中鋒胡卓斌傷愈歸隊，據了解港隊將於下周三（22日）出發前往蒙古。

多名香港東方球員入選港隊12人名單，包括梁嘉顯，陳兆榮、卜聿揚、胡卓斌、徐遠成及徐遠征兄弟，佔了港隊半數，其餘成員還有梁兆華、蔡再懃、楊睿麒、鄧志恆、葉耀邦及蔡龍德。由於香港東方正在出戰ABL東南亞籃球邀請賽，因此球員的狀態一直保持高昂，戰鬥力不成問題；而ABL開季前受傷的中鋒胡卓斌，亦已康復可繼首輪印度賽事後，再為港籃披甲。

據悉港隊將於下周三出發，經南韓轉機，前往蒙古首都烏蘭巴托，在本月24日至26日期間，連續3日出戰預賽，對手依次為蒙古，泰國及馬來西亞。同處F組的另外兩隊還有關島及新加坡，6支球隊爭奪4個出線名額。按賽制，第一輪港籃對新加坡（勝74比50）及關島（負64比67) 的成績將直接帶入第二輪，故港籃爭取出線，必定要在其他對手身上拿下一至兩場勝仗。