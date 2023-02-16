香港帆船賽週2023　各地帆手會師一較高下

各級別帆船在香港帆船賽週展開首日比賽。圖為29er型帆各參賽好手啟航。（圖片由賽會提供）

由香港帆船運動總會及香港遊艇會聯合舉辦的第7屆「新鴻基公司香港帆船賽週」暨首屆「29er亞洲帆船錦標賽」於2月14至19日舉行，首日賽事於今日（16日） 正式展開，直至周日（19日）作結。近240位來自12個國家及地區，包括澳洲、比利時、中華台北、希臘、中國香港、日本、中國澳門、中國、新加坡、瑞士、泰國以及美國的青年帆手，在帆船賽週一較高下。

賽事由香港帆船運動總會、香港遊艇會以及國際29er 帆船協會聯合舉辦，以位於香港南區的香港遊艇會中途島水上運動訓練中心為基地。10個級別賽事分別於多個著名世界級賽區，包括淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲舉行。

今年的比賽級別包括：29er、激光4.7型帆船、激光雷射型帆船、樂天型帆船公開組、樂天型帆船中階組、RS Feva以及三個初階級別，分別是樂天型帆船初階組、少年碧高組以及少年Fusion組別。

「香港帆船賽週」自2019年後，因為疫情一直未能舉辦；今屆賽事為疫情三年以來首個復辦的國際小型帆船戴賽，更加入首屆「29er亞洲帆船錦標賽」，令賽事陣容更見盛大。港隊青少年代表派出多位29er 帆手，包括曾濼妍、麥卓穎、林啟朗、羅子豐、麥曉彤及Emily Polson應戰。另外，2.4mR 級別特別派出一艘40呎帆船「無限號」，載觀眾出海為比賽中的傷健帆船運動員打氣。