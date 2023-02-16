多得家人傾力支持　李俊諺邊讀邊踢唔放棄

今季香港U23有不少新兵首度征戰港超，李俊諺（Ryan）正是其一，此子正在大學攻讀物理治療系學位，縱使要兼顧學習及足球，令他感到少許吃力，但這名年輕球員毋懼艱辛，全因家人永遠在背後送上支持：「冇屋企人嘅支持，我好難兼顧到踢港超同讀書！」

在車路士足球學校（香港）出身的Ryan，自小就為各級香港隊青年軍上陣，中學時期是喇沙書院足球校隊隊長；球場外，Ryan則是大學物理治療學系1年級生，可稱得上「文武兼備」，連他也不禁笑道：「其實我真係算好彩，由細到大好多嘢都好順利。」

Ryan坦言本來打算以學業為重，慶幸暫時能兼顧讀書及足球，順利出戰港超，但難免感到疲倦：「之前驚練波會同返學撞時間，所以本身諗住踢甲組就算，但『司徒Sir』（香港U23主教練司徒文俊）好鼓勵我哋同時發展學業同足球；依家球隊朝早練波，之後再返學，跟住仲要溫書，試過搞到夜晚12點幾先瞓覺，第2日朝早9點又要練波，確係有啲辛苦。」其實以Ryan的學歷，他大可以專心讀書成為物理治療師，過着安穩的生活，但對頂級聯賽的嚮往，驅使他最終選擇在學校及球場兩邊走：「可以踢到港超係重要嘅成就，將來可以同其他人講，我踢過香港最頂級嘅聯賽。」Ryan帶笑道。

難能可貴的是，Ryan的家人未曾反對他向足球方面發展，更身體力行幫助Ryan兼顧學業及足球，令他切實感受到全家對自己的支持，使這名年輕球員非常感恩，他感觸地謂：「由細到大，佢哋教咗好多嘢，令自己成為更好嘅人，同埋阿爸會揸車帶我嚟練波，有時練完波仲會車埋返學校，所以一定要同佢哋講聲多謝，因為冇屋企人幫手，就好難好似依家咁一路讀書，一路踢波。」Ryan續稱：「見到屋企人為我做咗咁多嘢，就更加堅定要盡力踢波，點可以咁易放棄足球。」

可惜對Ryan而言，人生首個港超賽季似乎並不好過，縱使取得不少上陣機會，惟大多時候未能阻止球隊吞敗。但Ryan談到球隊的困境時未有氣餒，因為他明白失利的經驗，有機會轉化為日後爭勝的本錢，他堅定地說：「輸波一定唔開心，但最緊要每場比賽之後都要分析番衰乜。老實講，雖然好多時我哋都會輸波，但對年輕球員嚟講，唔一定係件壞事，因為一直面對挫折，會鼓勵到大家不斷反省。」

【李俊諺檔案】

出生日期：2004年7月12日（18歲）

身高：1米71

司職：右閘、中場

球衣號碼：6

曾效力本地球隊：南華

現效力球隊：香港U23

為港出戰眼界大開 感歎異國足球文化濃烈

Ryan去年9月為香港U20出戰「U20亞洲盃」（亞青盃）外圍賽，他更於第2場面對東道主印尼的賽事正選出擊，該場比賽的一點一滴，至今仍叫Ryan印象深刻：「其實播緊國歌嗰陣，已經被當地球迷團結一致嘅氣勢震撼到，班球迷去到比賽嗰陣都好熱烈，嘈到完全聽唔到教練喺場邊講乜。」

雖然港隊最終3場皆北，但總結整個外圍賽之旅，Ryan仍感獲益良多：「可以見到其他國家嘅踢法，同個人能力有幾勁真係好大得着，同埋意識到外國嘅足球文化好濃厚，就算只係青年軍比賽，都有好多人會入場睇波。」