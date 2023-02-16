近12仗全部先開紀錄　巴塞先發制人

今晚歐霸淘汰圈附加賽首回合重頭戲，巴塞隆拿主場火併曼聯。巴塞連場報捷，而且踢法非常搶韁，加上近年對親曼聯經常先發制人，面對後防不穩嘅紅魔，不妨追巴塞「第一隊入球」。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

巴塞氣勢如虹，各項正式賽事豪取8連勝。呢支西班牙班霸自從朗奴阿拿奧祖傷愈復出，加上門神達史特根又屢救險球，令防線更穩健，呢8仗只係失過兩粒。同時，巴塞喺各項正式賽事近12仗均先開紀錄，全部不敗之餘，當中有9仗於法定時間順利贏波，就算早前射手羅拔利雲度夫斯基停賽亦未受影響。如今「羅拔佬」已復出，配合拉芬夏比洛尼、柏迪及加維，唔愁冇供應。

曼聯戰績不俗，但防守有下滑迹象，近5仗只有兩仗保持清白之身，前兩仗聯賽兩鬥列斯聯都飽吃驚風散，主場之役開波僅55秒便失守，之後更有中堅華拉尼擺烏龍，好彩之後連追兩球先逼和到對手，上仗作客再鬥列斯聯雖勝2比0，但防線甩漏多多，如非門將迪基亞表現神勇，能否取勝實屬疑問。翻查紀錄，雙方近3次碰頭，巴塞全部先入波，而且全喺上半場已領先，今仗必藉地利搶先機，隨時再先開紀錄。