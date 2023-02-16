佳得樂籃球賽　陳張敏領軍打入公開組決賽

首屆「Gatorade Basketball Championship佳得樂籃球挑戰賽」(簡稱「GBC佳得樂籃球挑戰賽」) 公開組4強賽已於將軍澳體育館舉行，前南華陳張敏統領多位隊友組成的『BFL LIONS』以60:44擊敗鄭家榮主力的嶺南隊，進入決賽，周六將火拼由多名年青甲二的球員組成的『番薯』隊爭霸。

另邊廂，文俊傑與歐文輝，以及劉俊禧等甲二球員組成番薯隊，邀請身材魁梧的Lloyd James Burgess 助攻，此子在內線完全發揮統治性作用，使球隊獲得20個籃板，再加18分進帳，協助球隊輕鬆過關，淘汰致籃文化-朝聯，因而打入決賽。番薯隊將與陳張敏主領球隊於2月18日在灣仔修頓展開對決，爭奪公開組冠軍港幣5萬獎金。

「Gatorade Basketball Championship 佳得樂籃球挑戰賽」決賽詳情

日期 : 2023年2月18日(星期六)

地點 :灣仔修頓場館

場次及售票時間 : 共兩個時段，4 項組別決賽:

下午 2 時 (大專組及公開組，售票時間:當日中午 12 時起) 及 晚上 7 時 (中學組及精英組，售票時間:當日下午 5 時起)

售票地點 : 灣仔修頓場館即場發售 當日比賽之門票

門票價錢 : 門票分早場及晚場，兩個時段。 每場 HK$80 及 HK$60 ( 年滿 60 歲的高齡人士及全日制學生。優惠門票有限，先到先得，售完即止。)

備註 :不設劃位