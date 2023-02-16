亞洲混合羽毛球團體賽 香港直落5場完勝巴基斯坦

亞洲混合羽毛球團體賽上演最後一輪分組賽，賽前取得一勝一負的香港代表隊面對巴基斯坦，為出線許勝不許敗的港將們發揮出色，「鄧謝配」在混雙開靚個頭贏波後，讓隊友更放開懷抱一戰，最終港隊以場數5:0報捷；加上同組的日本以場數3:2挫中華台北，日本與香港齊齊晉級8強。

港隊日前力挫中華台北，但其後不敵日本，要爭取小組頭兩名晉級，今仗對巴基斯坦一定要贏。東京奧運混雙殿軍鄧俊文及謝影雪先發，憑合拍表現以21:7及21:10技術性擊敗對手。女單接着由馬子雪上場，這位印度裔港隊新星毫不怯場，以21:12及21:13僅花了26分鐘便擊倒Mahoor Shahzad。

形勢大好的港隊由伍家朗上陣對Murad Ali，狀態甚佳的家朗先以21:10拔頭籌，其後再贏21:3奠定勝局。第4仗上演女雙，香港組合吳詠瑢及呂樂樂發揮水準，以21:17先下一城，之後更以狂風掃落葉的姿態贏21:3，港隊領先至4:0。壓軸男雙戰鄒軒朗及呂俊瑋贏對手21:7及 21:11，港隊以場數5:0完勝巴基斯坦。港隊以2勝1負取得小組次名資格，躋身8強爭標。