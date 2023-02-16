香港東方鎖定ABL季後賽資格 挫金鹿復仇

ABL東南亞籃球邀請賽分站賽已進入白熱化階段，每場勝負對晉身季後賽非常關鍵，周四（16日）在越南上演的頭場大戰中，新加坡騰飛之獅以97比87勇挫菲律賓三寶顏勇士，這支星洲熱門隊以9勝5負完成首階段賽事，躋身4強，與香港東方提前鎖定季後賽資格。同晚尾場香港東方憑麥洛連及基拔取得「雙雙」，助球隊以73比62擊敗馬來西亞金群利金鹿。

香港東方開局順利，打出一波14比0的攻勢，早早佔得上風，球隊外圍火力不俗，陳兆榮及巴錫同樣在弧線外成功起手搶分，加拿大籍中鋒麥洛連表現活躍，裏外開弓，半場已錄17分，東方在保護籃板方面亦比對手穩健，半場領先39比31。賽前排在榜首的金鹿命中率持續偏低，東方保持雙位數字得分優勢，最終以11分之差報捷，一雪於印尼站以5分負於金鹿的前恥。

麥洛連取得全場最高的24分及17個籃板，基拔亦錄得16分及14個籃板。托查摩利路斯及巴錫分別進帳15及12分。而幾乎打足全場的陳兆榮則射入兩記三分波，取得6分。今天踏入30歲生日的徐遠成落場約13分鐘，起手一次未有錄得分數，但球隊贏波兼奪得季後賽席位，相信是一份美滿的生日禮物。而球隊明天將馬不停蹄又上場，對戰曼谷老虎力爭第十勝。

季後賽4強誕生

馬來西亞金群利金鹿與越南西貢熱火日前同以10勝3負率先打入季後賽，令今日兩仗前，餘下兩席位競爭劇烈。新加坡騰飛之獅傍晚與菲律賓三寶顏勇士鬥得難分難解，半場打和49平手，輸波便等同出局的勇士，雖有前NBA冠軍球星查馬斯救亡，以及前紐約人球星波克文助陣，但仍抵擋不了決心爆棚的騰飛之獅，後者憑巴克利獨取41分，終以10分之差勝出。

兩軍完成了ABL共4站的14場比賽，勇士以7勝7負完結。由於香港東方對馬來西亞金群利金鹿前，已錄得8勝4負，因此，東方與騰飛之獅，雙雙取得季後賽餘下兩席，3月份在決賽周爭逐王座。