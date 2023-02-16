希斯基：西部聯頹勢　鳳凰有計

西部聯及威靈頓鳳凰進入今場賽事前，同樣錄得聯賽兩連敗劣績，近3仗更只取得1分，今仗兩軍勢必力爭重返勝軌。

雖然威靈頓鳳凰對最近的成績感到失望，但我仍覺得他們今季整體表現不錯，絕對有能力打入前6。澳職目前為止只有兩支球隊的入球數字高過鳳凰，而他們每一場比賽更加平均最少攻入1球。我的球員生涯，曾經效力過很多支前線擁有強大進攻火力的球隊，根據我的經驗，這對鳳凰來說，絕對是一個相當出色的數字。

奧斯卡沙華達對上11場比賽一共攻入8球，是球隊最有威脅力的球員，但他們後防同時也需表現得更緊密才可。鳳凰今季只曾有兩場比賽不失球，但如果他們能夠改善後防表現的話，我認為他們有能力打入前4位置。

坦白說，西部聯今季表現強差人意。曾經有幾場比賽看似能夠撥亂反正，但如今我經已看不到他們可以做到了。

這支衛冕冠軍上場比賽曾一度以2比0領隊阿德萊德聯，但最終卻反勝為敗以2比3落敗，近7仗更加只曾取得一場勝仗。

西部聯仍然有一定的實力，我一直都相信，只要阿歷山大比祖域得到適當的供應，就可以取得入球，所以進攻型右閘祖殊列斯當，毫無疑問將要擔任重要的角色。

但我認為威靈頓鳳凰是比較能作出適當部署，並且成功擺脫頹勢的一隊，我預計鳳凰今仗可作客贏波而回。