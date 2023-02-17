拉舒福特繼續爆　曼聯奇招2比2激和巴塞

周五(17日)凌晨歐霸盃淘汰圈附加賽首回合，曼聯作客同巴塞隆拿激戰踢成2比2平手，次回合返主場比賽，晉級形勢稍稍佔優。曼聯領隊坦哈格今場出奇招，將韋格賀斯改踢10號解放拉舒福特，「福仔」果然直接間接製造2個入球，殺巴塞一個措手不及。

近期狀態弗爆嘅拉舒福特，今場被巴塞用祖利斯古迪同朗奴阿拿奧祖重點招呼，不過坦哈格就出奇招，將高大箭頭韋格賀斯改踢進攻中場，畀拉舒福特同般奴費南迪斯走入中路搵食，成功製造唔少攻門機會，兩隊今仗埋門分別有17次同16次，互相駁火相當精彩。

主場嘅巴塞50分鐘由馬高斯阿朗素接應角球頂入，2分鐘後拉舒福特突破越位，超窄角度下狂抽近柱入網閃電追平。59分鐘拉舒福特喺底線突破傳中，祖利斯古迪情急解圍下誤擺烏龍，巴塞落後下急起直追，76分鐘拉芬夏比洛尼右路急勁傳中，個波冇人掂到下直飛入網，最後兩隊2比2握手言和。

拉舒福特今季各項賽事入到第22球，追平個人單季最高入球紀錄(19/20球季)，而且自世盃後16場比賽狂入14球，狀態勇達巔峰，連巴塞教練沙維點指佢係「歐洲最危險前鋒」。曼聯次回合返奧脫福主場出戰，佢哋近14場主場賽事有13勝1和成績，晉級佔得先機。