【有片】拉芬夏後備席發癲　嚇親隊友

巴塞隆拿喺歐霸盃同曼聯踢成2比2平手，巴西翼鋒拉芬夏比洛尼為球隊射入追平入球，但佢入波後幾分鐘即被教練沙維換走，呢位球星返到後備席後大發脾氣，連隊友都畀佢嚇親。拉芬夏事後佢公開道歉，但沙維竟然話唔需要。

拉芬夏比洛尼喺76分鐘入波，但83分鐘就被費倫托利斯入替，佢返到後備席就發癲，「連環拳」狂打前面馬高斯阿朗素坐堅嘅椅背，身邊嘅佐迪艾巴第一時間制止並安撫佢嘅情緒。拉芬夏賽後亦知衰道歉：「我想公開道歉，同教練、費倫托利斯講對唔住，我哋都太想落場比賽，有時會失去理性，我要為自己犯下嘅錯道歉。」

不過沙維就表示拉芬夏根本唔需要道歉：「我完全明白拉芬夏嘅憤怒，我踢波嘅時候都有類似時刻，我做嘅決定只係為球隊，並唔係針對任何一個人。拉芬夏之後走嚟向我道歉，但其實佢唔需要咁做，我認為呢個係一個正面行為(渴望比賽)，講真，球員就算就嚟侮辱我都OK！」