團體亞錦賽鄧謝配出擊　助港羽隊闖入8強　

在杜拜爭逐亞洲羽毛球團體錦標賽的香港隊，周四以5比0大勝同組的巴基斯坦，以小組次名資格出線8線，將與B隊首名的印度硬碰，爭逐4強席位，勝方將可奪得蘇迪曼盃世界團體賽入場券。

被列在D組的港隊，小組首仗力挫中華台北贏得關鍵一仗，雖然與勁旅日本力戰後落敗，但小組最後一仗面對同組的弱旅巴基斯坦，只要獲勝就可獲出線資格。港隊今仗毫不留手，以首席混雙組合鄧俊文／謝影雪打頭陣，這也是他們在今屆賽事首次亮相，而男單「一哥」伍家朗也再度出擊，最終港隊在五場比賽均以直落兩局戰勝對手，並且在小組以2勝1負的戰績獲得次名，成功出線躋身8強。

港隊在8強將會面對印度，這一戰相當關鍵，因為勝出一方將可獲得5月在蘇州舉行的蘇迪曼盃參賽資格，然而這一戰對港將是一場考驗，實力強橫的印度在B組三戰全勝，當中包括擊敗馬來西亞，陣中包括東京奧運女單銅牌得主維嘉達，而且他們更是去年湯姆斯盃冠軍，男隊實力毋庸置疑。

此外，8強隊伍已經全部誕生，周五將展開淘汰賽事，香港時間下午3時起，先進行南韓對印尼及泰國對日本，而晚上8時則進行印度對香港，以及中國對馬來西亞。