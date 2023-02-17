日職開鑼大戰爆發！川崎前鋒橫濱水手爭響頭炮

新季日職周五開鑼！揭幕戰川崎前鋒主場迎戰衞冕的橫濱水手，兩大勁旅上季鬥到最後才分出勝負，實力旗鼓相當。川崎前鋒今季保留大部分主力，相反橫濱水手捧盃後有多位主將被挖角，實力受削，考慮到季初兩軍防線未必即時入局，近8次對賽又有6次開3球或以上，今仗捧入球大[2.5球]。(周五晚6時開賽)

川崎前鋒上季失落聯賽冠軍，兵源不足是主要原因，但他們的正選陣容屬日職頂尖，今季保留馬仙奴、李安度達美奧等外援戰將，新簽的大南拓磨亦可以頂替離隊的谷口彰悟，戰鬥力仍然強勁。川崎前鋒一眾球員今季志切重奪冠軍，鬥志有保證，新季第1擊在主場出戰肯定搏命爭勝。

近年對賽旺開大盤

上星期贏得日超盃的橫濱水手，新球季戰力下降，獲選為上季日職MVP的岩田智輝已經轉投些路迪，對水手中後場發揮影響極大。幸從上仗所見，以艾達臣盧比斯為首的水手鋒線，仍有不俗攻力，最終以2:1擊敗甲府封王。翻查數據，兩隊近8次交手6次開3球或以上，今場宜向入球大[2.5球]埋手。

直播表

周五4:45pm 澳職 西部聯Vs威靈頓鳳凰

無綫myTV Super

周六1:30am 德乙 柏達邦Vs凱沙羅頓

on.cc東網

周六3:45am 意甲 薩斯索羅Vs拿玻里

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周六4:00am 西甲 基羅納Vs艾美利亞

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