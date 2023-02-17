【有片】梅菲轟147史上第6人　跨600Q「破百」

「魔術師」梅菲周五在威爾斯桌球公開賽寫下歷史，轟出生涯第7桿147，並跨越600Cue「破百」紀錄的里程碑，篤定8強席位。

這位2020年威爾斯盟主面對着業餘球手韋爾斯開局初段已輕鬆領先2比0，第2局已轟出一Cue145令球迷睇得興奮，繼而在第3局從一個遠枱紅波開始，他再轟出今屆賽事的首個147，令全場瘋狂，這也是他職業生涯第7次在賽事中轟出147，他是繼奧蘇里雲（15次）、希堅斯(12次)、亨特利(11次)、冰咸(9次)及卓林普(8次)之後，在球壇可以做過7次或以上一桿147的第6人。而這Cue也是今季第9桿及史上累積的第185桿147。

「每打到一次147都很開心，所以我要打好第一隻紅波，那種感覺很短暫，當時有點覺得自己是Matrix裡面的Neo(奇洛李維斯飾演)，我好似看到周圍都是綠線；而這是很多小時練習、當你有機會（做147）就會爭取。」梅菲最終以4比1淘汰韋爾斯，取得最強8強資格，而值得一提是他今場連轟兩Cue「破百」，已將生涯「破百」紀錄跨過600桿。

至於「一哥」奧蘇里雲則以4比0大勝米頓斯，8強將與淘汰了希堅斯的中國田鵬飛爭逐。