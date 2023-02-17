聯賽6連勝氣勢勁　拿玻里上盤捧得過

意甲獨腳戲，薩斯索羅主場迎戰拿玻里。薩斯索羅雖然略有起色，但「1哥」拿玻里更加勇達巔峰，聯賽6連勝弗到冇朋友，為衝冠唔會放軟手腳，讓一球照捧上盤。（Now 638周六凌晨3時45分直播）

早前陷於低潮嘅薩斯索羅，近4仗聯賽2勝2和，總算止跌。不過佢哋前仗贏阿特蘭大1比0之役，全因大部分時間以眾凌寡，去到上仗對烏甸尼斯，更兩度落後劣勢下，幾經辛苦先逼和烏甸尼斯2比2，追和一球仲係對手擺烏龍，不能盡信。

進攻主力頻頻有士哥

另一邊廂，榜首拿玻里氣勢如虹，近6仗聯賽全部贏晒，其中5次至少贏2球，無論係弱隊克雷莫納、史柏斯亞，定係羅馬、祖雲達斯等勁旅，統統大小通吃，箭頭域陀奧森漢喺呢6仗場場有士哥，佢依家以17粒位居射手榜榜首，甩開次席嘅國米前鋒拿達路馬天尼斯5球，腳風甚順，翼鋒基華拉斯基利亞同樣表現突出，今季聯賽已貢獻9個入波及9個助攻，馬里奧雷爾及施連斯基亦頻有助攻，加上有南韓「五金防線」主力金玟哉坐鎮，攻守兼備。

雖然拿玻里下周中歐聯16強首回合要作客法蘭克福，但聯賽冠軍係佢哋頭號目標，依家領先「2哥」國米15分，形勢大好，絕對係一搔33年之癢、重奪意甲錦標嘅好時機，就算讓一球都冇有怕，上盤咪錯過。