港超聯　傑志迎戰標準流浪 金信煜候命！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）尾場爆發激戰，傑志假主場旺角大球場迎戰標準流浪。聯賽豪取8連勝的「藍鳥」，為保榜首優勢，勢力爭再下一成；至於流浪已先後令多支前列分子在聯賽失分，就算面對傑志都肯定不會客氣。值得一提，「藍鳥」新援金信煜今場有望首披甲，球迷記得入場一睹這名前南韓國腳的風采！（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時直播）

傑志上場聯賽8球大炒香港U23，繼續排在榜首，總監兼主教練朱志光盼球隊繼續交出好表現，但強調面對流浪要謹慎而戰：「對手班底唔錯，新嘅幾名亞援又帶嚟活力，唔好睇依家個聯賽榜，其實佢哋實力應該係排喺前列；另外上次交手送咗份『禮物』畀神田夢實，今場都會提球員集中啲。」陣容方面，羅拔圖今場可刑滿復出，射手金信煜亦有望上演「地標戰」。

「藍鳥」今季暫時在聯賽僅失兩球，門將保羅直言對自己及後防拍檔的表現感到滿意，面對流浪希望能夠繼續保持清白之身：「流浪好多射術了得嘅球員，我哋要更加小心，尤其唔好輸咁多罰球。無錯我哋聯賽暫時踢咗11場，只係得1場有失波，當然想呢個記錄，可以保持到最後啦！」

標準流浪剛經歷「8日3戰」的頻密賽程，技術顧問米路透露主力基藍馬、姚浩明或因傷避戰，加上林衍廷累積五黃需要停賽，今場未能強陣出擊。球隊早前曾在「菁英盃」擊敗傑志，但米路直言今場回師聯賽，肯定會更難應付：「傑志今季失咁少波，唔止因為有好嘅後衞同龍門，最重要係每場都控制住戰局，我哋唯有耐心等待反擊機會，同埋要把握好罰球、角球。」

祖連奴（Junior）近3場攻入3球，成為流浪近況回勇的功臣之一，不過這名巴西射手卻十分謙虛，認為球隊能夠取得好成績，屬於全隊的努力。今場再遇實力分子傑志，Junior表示會盡力爭勝：「對手攻力強大，防守都好硬淨，不過足球場上咩都有可能發生，只要我哋跟足賽前部署，落到場保持集中，踢一場好波出嚟就無問題。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：86.保羅

後衞：15.羅拔圖 18.周緣德 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：10.基爾頓 24.顏卓彬 17.米基爾

前鋒：8.伊高沙托尼 9.丹恩奴域 7.明加索夫

標準流浪

門將：11.梁興傑

後衞：12.盧均宜 6.朴鍾範 4.金旻奎 94.韋建豪

中場：7.劉智樂 10.林嘉緯 5.林遼太 14.余在言 44.神田夢實

前鋒：90.祖連奴