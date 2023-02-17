港超聯　 冤家路窄！冠忠南區火併理文

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）於香港仔運動場爆發前列大戰，冠忠南區地頭出擊迎戰理文。今季對賽往績佔盡上風的南區，回師主場誓要一洗上場落敗頹風；至於「黃黑軍團」則希望延續勝軌。冤家路窄，狹路相逢，球迷不容錯過。（on.cc東網周六下午3時直播）

南區上場不敵和富大埔，連勝走勢斷纜，主教練鄭兆聰（Ricky）指出球隊有必要總結經驗，以避免失分情況再發生。此前3次交手南區全勝，包括聯賽首循環贏3比1，惟Ricky表示今場形勢已有所轟變：「佢哋換咗教練，呢場波只會更加難踢，尤其對手攻力好強，我哋如果出現致命犯錯，肯定會失波，所以一定要先做好防守。」陣容方面，除杜度繼續因傷缺陣外，其餘主力皆可以候命。

近期出任防守中場的劉學銘，頻頻上前助攻，更幾度與「士哥」擦身而過，他認為在此位置可以「放開去踢」，但承認差點入球運。今場再面對曾經效力的理文，「學銘」分享了應戰心態：「我哋無論對咩對手，都係平常心面對，理文為咗追趕傑志，呢場肯定焗攻，相信壓力會喺對方身上。」

理文去役以2比1擊敗港會，易帥後首戰旗開得勝，暫代主教練曾昭達就對球隊整體性感滿意：「經歷人事變動，加上之前輸波後，球隊畀唔好嘅氣氛濃罩住，所以呢場贏波係好重要嘅一支『救命針』。」今季理文面對南區往績欠佳，「達Sir」就希望球員要向前看：「過去嘅嘢已成歷史，大家都要有信心去書寫新一頁。」上場倦勤的徐宏傑已重投操練，今場有望重返大軍名單。

在袁皓俊養傷期間，陳嘉豪把握機會復任正選為理文把關，他表示一直做好準備，在球隊需要時挺身而出。次循環再鬥南區，對手陣中不乏制空能力出色的球員，「嘉豪」提到賽前有做針對性訓練，並相信教練團會有相應戰術安排：「比賽係逐場計，球員都係逐場去表現，我哋專心去執行賽前部署，唔會有太大壓力。」

【兩隊正選陣容】

冠忠南區

門將：25伍瑋謙

後衞：16翟廷峯 4川瀨浩太 6基斯 26陳凱柏

中場：11佐佐木周44劉學銘 24鞠盈智

前鋒：19簡嘉亨 17慕沙 7史提芬彭利拿

理文

門將：28陳嘉豪

後衞：3徐宏傑 5余煒廉 14荷西安祖 4立花稜也

中場：33迪高 10亞哥斯達 16顏樂楓

前鋒：8艾華頓 9洛迪古斯 17張憙延