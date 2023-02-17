估唔到　利物浦竟係VAR最大得益者

上星期英超VAR搞到阿仙奴同白禮頓各自痛失2分，引起極大爭議，有傳媒分析，如果英超唔使用VAR，將有另一種發展，當中發現利物浦竟然係VAR最大得益者，點解嘅？

分析指，如果取消所有VAR判決，由球證現場執法為準，利物浦將會比依家再少5分，由依家嘅32分減到27分，排名跌出前10名，雖然係家家有求，但VAR已經多次拯救利物浦。

至於最大受害者，如果要爭聯賽冠軍嚟講係阿仙奴，上場對賓福特痛失2分，隨時因為咁冇咗個聯賽冠軍，不過如果計失分最多就係白禮頓，如果冇VAR判決，佢哋比現時多取4分，由35分變成39分，有機會殺入前4。

其實曼城都係受害者，VAR判決令佢哋少咗3分，否則依家就會以54分排榜首，多阿仙奴3分。

英超現有積分／冇VAR積分比較

曼城 51 54

阿仙奴 51 51

曼聯 46 44

紐卡素 41 38

熱刺 39 39

白禮頓 35 39

富咸 35 33

賓福特 34 32

利物浦 32 27

車路士 31 30

阿士東維拉 28 24

水晶宮 25 21

李斯特城 24 24

諾定咸森林 24 24

狼隊 23 24

韋斯咸 20 21

列斯聯 19 22

愛華頓 18 16

般尼茅夫 18 17

修咸頓 15 16