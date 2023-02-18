佳得樂籃球挑戰賽　球星修頓爭冠

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首屆「佳得樂籃球挑戰賽」（GBC）總決賽將於灣仔修頓室內場館舉行，精英組戲碼強勁，由泰那、蔡再懃及李琪「最強三角」坐鎮的Gatorade Energy將與甲一球星奧斯汀、蔡龍德領軍的Gatorade Power爭奪冠軍寶座，球迷不容錯過！

GBC共分4個組別，包括：公開組（24隊）、精英組（4 隊）、大專組（8隊）及中學組（8隊），賽事總決賽席位全部誕生，周六將於灣仔修頓室內場館進行4場冠軍戰。壓軸上演的精英組決賽由Gatorade Energy大戰Gatorade Power，前者成員包括：泰那、蔡再懃、李琪、葉耀邦等，陣容星光熠熠，後者亦有奧斯汀、蔡龍德、許烜行及韓天次等甲一猛將，實力同樣不容忽視。

4強戰轟5記三分得28分的李琪對於甲一「得分機器」泰那將於總決賽登場表示期待：「我、阿懃（蔡再懃）和泰那三個各自是球隊的得分主力，正式比賽應該不太有機會會打同一隊，今次難得有機會組隊，感覺幾新鮮。以前和泰那合作幾年好開心，看看我們三個專注得分的球員在同一隊時，能起到什麼化學作用。」

上個甲一賽季於去年10月完成，下季銀牌賽暫定於7月上演，李琪大讚賽事為球員在9個月「空窗期」提供難得的比賽機會：「疫情艱難時刻仍有贊助商肯支持本地籃球，真的很難得，香港籃球員好需要他們的支持。我自己打多幾年退休，但年輕球員正值黃金時期，9個月沒有比賽下，這個賽事讓他們賺取寶貴的比賽經驗。」

「佳得樂籃球挑戰賽」（GBC）其他組別決賽戲碼已順利誕生，中學組決賽將上演「夢幻對決」，由精英賽亞軍英華書院大戰拔萃男書院。英華和男拔原於本學年學界4強相遇，惟後者因違反防疫規例遭取消參賽資格，無緣精英賽。兩支傳統學界勁旅多年龍爭虎鬥，今次相遇定掀激戰，值得留意。

4強受傷的Gatorade Energy主力蔡再懃透露自己傷勢無大礙，預計自己總決賽可以上陣，但球隊陣容可能仍會有調整：「我們可能會請方誠義加入，幫忙搶籃板，決賽對手有奧斯汀、朱亮等，身高有優勢。」決賽兩隊曾在分組賽相遇，該戰蔡再懃轟入40分，但Gatorade Energy仍以97：106告負，今次如有泰那和方誠義加入，有望增強球隊得分和搶板能力，大戰可期。

香港籃球隊將於2月24至26日到蒙古出戰亞洲盃外圍賽預賽第2輪賽事，蔡再懃和隊友葉耀邦均入選香港大軍名單，「阿懃」表示，「有品牌舉辦比賽是好事，但我們要依賴這些比賽維持狀態其實有點可悲。2月我和Bong Bong（葉耀邦）要代表香港隊出戰亞洲盃外圍賽，好需要這些不停錶比賽提升狀態。」

「Gatorade Basketball Championship 佳得樂籃球挑戰賽」

7:15pm 中學組決賽：男拔萃 VS 英華

9:00pm 精英組決賽：Gatorade Energy VS Gatorade Power

地點 :灣仔修頓場館

場次及售票時間 :

2:00pm (大專組及公開組，售票時間: 12 pm)

7:00pm (中學組及精英組，售票時間: 5pm)

門票價錢 : 門票分早場及晚場，兩個時段。 每場 HK$80 及 HK$60

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