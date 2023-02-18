曼聯賣盤截標　41歲卡塔爾官二代公布收購大計

格拉沙家族出售曼聯嘅世紀交易，於周六(18日)凌晨截標，來自中東、美國及英國嘅買家紛紛入標競投，當中最受矚目必定係大熱卡塔爾財團，其背後大老闆謝克阿勒薩尼終於曝光，原來係1位年僅41歲嘅「官二化」，擁有顯赫背景，屬於卡塔爾皇室成員，爸爸阿勒薩尼曾擔任卡塔爾首相。謝克阿勒薩尼揚言入主曼聯後，要令球隊重現昔日光輝歲月。

近期一直盛傳卡塔爾財團出價50億鎊收購曼聯，並好大機會成事，紅魔鬼賣盤截標後，卡塔爾財團大老闆謝克阿勒薩尼終於現身，宣布收購大計。

呢位「少壯派」來頭唔簡單，唔止擁有皇室背景，並且現時擔任卡塔爾伊斯蘭銀行主席，佢透過發言人公布收購曼聯嘅計劃：「謝克阿勒薩尼已經證實提出收購曼聯100%股權，要令紅魔鬼喺場內及場外都回復昔日光輝，最重要係要再次將球迷置於曼聯嘅核心位置，並會投資更新奧脫福球場及訓練設施等發展。」

聲明指出謝克阿勒薩尼透過旗下「92基金」以真金白銀收購曼聯，當中並冇涉及任何借貸。格拉沙家族2005年以舉債方式買入曼聯，令球會負債累累，影響球隊發展，謝克阿勒薩尼今次講明「零借貸」收購，目的要令紅魔鬼球迷放心，歷史唔會重演。

值得一提，謝克阿勒薩尼曾於英國讀書，屬於曼聯球迷，「92基金」正係取名自曼聯「92經典一代」，當年曼聯培訓出以碧咸為首嘅「7小福」開創紅魔王朝。

另外，據悉英國首富拉特克利夫，以及來自美國及沙特阿拉伯嘅財團都有入標收購曼聯，今次世紀交易有望6星期內完成。