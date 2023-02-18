【有片】C朗無私奉獻2助攻　手術刀式妙傳技驚四座

葡萄牙巨星C朗加盟沙特阿拉伯球隊艾納斯後，表現愈來愈好，繼上輪聯賽入4球之後，喺周五(17日)深夜又有佳作，一改「獨食」作風，貢獻2次助攻，包括1次手術刀式妙傳，幫艾納斯主場以2比1擊敗艾達禾。

雖然C朗今場冇波入，但演出仍然非常搶鏡，開賽17分鐘，呢位38歲老將喺接近中線位置，以一記精準傳送，造就隊友加列比單刀射入。

雖然換邊後初段，艾納斯被對手扳平1比1，但C朗又發揮救世主角色，戰至78分鐘，佢喺門前攞到波，但並冇自己射門，而係回傳畀位置更佳嘅隊友阿卜杜拉馬度射成2比1。

翻查C朗對上1次單場貢獻2次助攻，已經係2018年9月29日協助祖雲達斯以3比1擊敗拿玻里。

賽後網民大讚C朗第1球傳波實在太精彩，認為佢傳送及助攻能力，不亞於宿敵美斯，亦有人認為C朗終於肯轉型，更多為隊友鋪橋搭路，對於佢自己及艾納斯都係好事。

C朗今仗踢足全場，除咗有2次助攻之外，仲有4次射門，其中3次中目標，並創造4次入波機會，佢5次嘗試扭過對手，有3次成功，獲評為今場表現最佳球員。