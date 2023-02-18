混雙+男單搶2分！港羽隊憾負印度亞錦賽止步

港隊周五在杜拜舉行的亞洲羽毛球團體錦標賽，與勁旅印度打得激烈，混雙組合李晉熙／吳芷柔及「一哥」伍家朗，一度協助港隊領先2比0，惟挑戰對方最強項目憾負，最終2比3落敗無緣躋身4強。

團體賽進入8強淘汰賽階段，港隊挑戰擁有湯姆斯盃冠軍陣容及東京奧運女單銅牌助陣的印度，開局搶得優勢，李晉熙與吳芷柔在混雙打頭陣即以直落兩局取勝贏得第1分；接住男單「一哥」伍家朗上陣，近況大勇的他與印度名將拉克什亞火併，爭逐1小時10分鐘後以20比22、21比19、21比18獲勝，為港隊領先總場數2比0。

在關鍵的男雙賽事，香港的鄧俊文／楊盛才與對手激戰了1小時10分鐘，苦戰下以22比20、16比21、11比21憾負；值得一提的是馬子雪在女單硬撼東京奧運銅牌得主維嘉達打得漂亮，打足三局更一度領先，即使最終1比2落敗，可謂雖敗猶榮。印度在男雙及女單項目連追兩場後，在壓軸的女雙項目，再以2比0擊敗香港的吳芷柔／吳詠瑢，以總場數3比2反勝，躋身4強將與中國爭逐。

至於中國與馬來西亞的8強戰亦打得激烈，在男單及女雙項目落敗的情況下，最終憑壓軸的混雙項目鎖定勝局，以3比2險勝，晉級準決賽。另一場準決賽將由南韓對泰國，而熱門之一的日本倒灶不敵泰國。