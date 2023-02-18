曼城識留放　細盤有着「諾」

曼城作客諾定咸森林，「藍月亮」剛壓過阿仙奴暫做英超一哥，但佢哋要同時兼顧歐聯同英足盃，繼上場作客酋長球場同今場作客森林，嚟緊仲有ＲＢ萊比錫、般尼茅夫同布里斯托城3場客戰，而呢5場仲要喺15日內踢晒，留放顯得重要。而諾定咸森林近況唔錯，主場發揮穩定，相信有力頂住曼城不致大敗，森林近8場聯賽全開3球或以下，今場揀3.5球入球細好路。（Now 621周六晚11時直播）

森林防線頂得兩嘴

「藍月亮」今季作客成績一般，計埋盃賽，近4場只得1勝3負，當中有兩場仲要冇入波，為咗留力應付幾條戰線，預計嚟緊幾場都唔會太進取。另邊廂，正為護級搶分嘅諾定咸森林，已經由包尾上到第14位，近況唔錯，入到波之餘，防守能力都好好，近4場聯賽主場獲3勝1和，其中3場勝仗更保持不失，計晒主客成績，近8場聯賽更全開3球或以下，加上曼城有歐聯後顧，今場就算贏都未必會大炒，不如轉捧3.5球入球細。

直播表

周六2:00pm 澳職 FC麥克阿瑟 Vs 紐卡素噴射機

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周六2:00pm 澳職 FC悉尼 Vs 布里斯班獅吼

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周六4:45pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 墨爾本城

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周六7:00pm 澳職 珀斯光輝 Vs 中岸水手

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周六8:00pm 德乙 格雷特霍夫 Vs 杜塞爾多夫

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周六8:30pm 英超 阿士東維拉 Vs 阿仙奴

Now 621、611

周六9:00pm 西甲 皇家蘇斯達 Vs 切爾達

Now 632

周六10:00pm 意甲 森多利亞 Vs 博洛尼亞

Now 638

周六11:00pm 英超 車路士 Vs 修咸頓

Now 622

周六11:00pm 英超 愛華頓 Vs 列斯聯

Now 625

周六11:00pm 英超 賓福特 Vs 水晶宮

Now 624

周六11:00pm 英超 白禮頓 Vs 富咸

Now 623

周六11:00pm 英超 諾定咸森林 Vs 曼城

Now 621

周六11:00pm 英超 狼隊 Vs 般尼茅夫

Now 626

周六11:15pm 西甲 貝迪斯 Vs 華拉度列

Now 632

周日凌晨零時 法甲 尼斯 Vs 蘭斯

Now 639

周日1:00am 意甲 蒙沙 Vs AC米蘭

Now 638

周日1:30am 英超 紐卡素 Vs 利物浦

Now 621、611

周日1:30am 西甲 馬略卡 Vs 維拉利爾

Now 632

周日3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 烏甸尼斯

Now 638

周日4:00am 西甲 奧沙辛拿 Vs 皇家馬德里

Now 632