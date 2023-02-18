曼城識留放　細盤有着「諾」

2023年02月18日 12:02
  • 東網電視
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    (Getty Images)
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    曼城作客諾定咸森林，「藍月亮」剛壓過阿仙奴暫做英超一哥，但佢哋要同時兼顧歐聯同英足盃，繼上場作客酋長球場同今場作客森林，嚟緊仲有ＲＢ萊比錫、般尼茅夫同布里斯托城3場客戰，而呢5場仲要喺15日內踢晒，留放顯得重要。而諾定咸森林近況唔錯，主場發揮穩定，相信有力頂住曼城不致大敗，森林近8場聯賽全開3球或以下，今場揀3.5球入球細好路。（Now 621周六晚11時直播）
    森林防線頂得兩嘴
    「藍月亮」今季作客成績一般，計埋盃賽，近4場只得1勝3負，當中有兩場仲要冇入波，為咗留力應付幾條戰線，預計嚟緊幾場都唔會太進取。另邊廂，正為護級搶分嘅諾定咸森林，已經由包尾上到第14位，近況唔錯，入到波之餘，防守能力都好好，近4場聯賽主場獲3勝1和，其中3場勝仗更保持不失，計晒主客成績，近8場聯賽更全開3球或以下，加上曼城有歐聯後顧，今場就算贏都未必會大炒，不如轉捧3.5球入球細。
    直播表
    周六2:00pm 澳職 FC麥克阿瑟 Vs 紐卡素噴射機
    無綫myTV Super
    周六2:00pm 澳職 FC悉尼 Vs 布里斯班獅吼
    無綫myTV Super
    周六4:45pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 墨爾本城
    無綫數碼頻道85
    周六7:00pm 澳職 珀斯光輝 Vs 中岸水手
    無綫myTV Super
    周六8:00pm 德乙 格雷特霍夫 Vs 杜塞爾多夫
    on.cc東網
    周六8:30pm 英超 阿士東維拉 Vs 阿仙奴
    Now 621、611
    周六9:00pm 西甲 皇家蘇斯達 Vs 切爾達
    Now 632
    周六10:00pm 意甲 森多利亞 Vs 博洛尼亞
    Now 638
    周六11:00pm 英超 車路士 Vs 修咸頓
    Now 622
    周六11:00pm 英超 愛華頓 Vs 列斯聯
    Now 625
    周六11:00pm 英超 賓福特 Vs 水晶宮
    Now 624
    周六11:00pm 英超 白禮頓 Vs 富咸
    Now 623
    周六11:00pm 英超 諾定咸森林 Vs 曼城
    Now 621
    周六11:00pm 英超 狼隊 Vs 般尼茅夫
    Now 626
    周六11:15pm 西甲 貝迪斯 Vs 華拉度列
    Now 632
    周日凌晨零時 法甲 尼斯 Vs 蘭斯
    Now 639
    周日1:00am 意甲 蒙沙 Vs AC米蘭
    Now 638
    周日1:30am 英超 紐卡素 Vs 利物浦
    Now 621、611
    周日1:30am 西甲 馬略卡 Vs 維拉利爾
    Now 632
    周日3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 烏甸尼斯
    Now 638
    周日4:00am 西甲 奧沙辛拿 Vs 皇家馬德里
    Now 632