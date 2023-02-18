連續7場意甲入波　奧森漢破馬納當拿紀錄

周六(18日)凌晨意甲，榜首拿玻里作客以2比0擊敗薩斯索羅，前鋒域陀奧森漢又入波，呢位尼日利亞國腳更加超越已故阿根廷球王馬納當拿，成為拿玻里史上首位連續7場意甲入波嘅球員。

開12分鐘，拿玻里以1球世界波打開紀錄，翼鋒基華拉斯基利亞由中圈位置開始盤球突破，殺到禁區邊起腳射入，集速度、技術及力量於一身，非常精彩。

薩斯索羅亦不甘示弱，前鋒羅尼安迪有1次射門中柱，迪費爾射門僅貼柱出界。薩斯索羅錯失扳平機會後，成為域陀奧森漢表演時間，呢位24歲前鋒先係射門中柱，轉個頭窄角度勁射入網，超越馬納當拿、希古恩、艾達菲尼，成為拿玻里史上首位連續7場意甲入波嘅球員。

域陀奧森漢之後仲有3次入波黃金機會，但都把握唔到，否則拿玻里唔止贏2比0。域陀奧森漢喺今季意甲已經有18球進帳，領先射手榜，成為曼聯等豪門收購目標。

另外，今場係拿玻里主帥史巴列堤教波生涯第1000場比賽，正好以贏波慶祝，並為下周三(22日)凌晨歐聯16強首回合作客法蘭克福壯行色。