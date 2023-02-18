驚天大冷門！奧蘇里雲食5蛋出局

7屆世界冠軍兼「一哥」奧蘇里雲，周五在威爾斯桌球公開賽令球迷大跌眼鏡，被中國的田鵬飛爆冷挫敗更食5蛋，無緣4強兼失落球員錦標賽入場券。

球桿換上新Tip頭的奧蘇里雲，似乎未太適應，整場比賽全無手感，5局加起來僅打得66度，最終以0比5不敵田鵬飛，8強止步，而「火箭」出局後其單季排名僅於49位，無緣入圍下周的球員錦標賽參賽資格（需要單季世界前16）。事實上，奧蘇里雲今季狀態一般，僅贏得冠中冠及香港大師賽兩個邀請賽，而在威爾斯賽8強止步，下一個比賽就要等待3月的WST精英賽。

反觀日前已淘汰希堅斯的田鵬飛愈打愈好，5局比賽中交出4cue50+，而連贏兩位球壇傳奇後，田鵬飛刷新了生涯最好成績，首次打入排名賽4強。35歲的田鵬飛與奧蘇碰頭6次贏了3次，他賽後坦言:「這實在很特別，能夠擊敗奧蘇里雲肯定是我生涯的重要勝利之一，我知道他的Tip頭有問題，真是抱歉。能夠在電視直播中贏奧蘇里雲，一直是我夢想，我知道家裡及中國有很多球迷朋友在看著。」

至於日前轟出147的「魔術師」梅菲，愈戰愈勇，打出兩Cue81度，以5比0大勝中國的袁思俊，踏入2023年第二次殺入4強，將與另一位中國球手龐俊旭碰頭，向爭取力破3年錦標荒的好夢進發。