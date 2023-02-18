作客遇弱博反彈　阿仙奴搶W殺出重「維」

周六(18日)晚英超早場，阿士東維拉主場迎戰阿仙奴，兵工廠周中以1比3不敵曼城，導致榜首地位不保，慶幸球隊踢少1場，失分比曼城少，今場必定搶攻爭勝。加上維拉後防多甩漏，近兩場合共失7球，預料難以抵擋火力強大嘅阿仙奴，客勝值得捧場。(Now 621及611周六晚8時30分直播)

阿仙奴原本爭標形勢大好，但近3場英超表現走晒樣，僅得1和2負，特別係上仗「6分波」輸畀曼城之後，優勢已經蕩然無存，相信球隊上下開始有危機感，未來每仗都會搏盡搶分，今場遇上弱勢嘅維拉，正係爭取反彈嘅好機會。

近3次交手兵工廠全勝

值得留意，阿仙奴係今季英超作客成績最好球隊，11場聯賽作客錄得8勝。同埋兵工廠最擅長製造空間進行快速攻擊，面對體力化嘅死守球隊易被制衡，但維拉一向崇尚進攻，踢法正合阿仙奴「胃口」，兩隊近3次交手都由阿仙奴勝出。

阿士東維拉上年11月由前阿仙奴領隊艾美利接手執教，最初表現確有起色，但「新帥效應」過去後逐漸打回原形，近兩場聯賽分別2比4輸畀李斯特城，及1比3不敵曼城，世盃後5場主場亦只得1勝，包括喺英足盃被低組別球隊史提芬納治踢出局。維拉喺主場踢法往往比較進取，令防守暴露更多漏洞，遇上鋒力強大嘅阿仙奴，恐怕難逃一敗。