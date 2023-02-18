港超聯　理文反客為主　2球擊敗冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）早場於香港仔運動場爆發前列大戰，冠忠南區地頭出擊，與理文正面交鋒。結果「黃黑軍團」憑洛迪古斯及艾華頓，換邊後各入1球，以2比0擊敗冠忠南區。

南區今場派出5後衞陣式，新兵杜馬思首次擔正，與川瀨浩太鎮守後防，劉學銘踢前一格任防中，佐佐木周聯同鞠盈智，為艾華及慕沙兩位前鋒輸送彈藥；理文方面，迪高，顏樂楓及黃威組成中場鐵三角，鋒線基華尼頓，洛迪古斯及艾華頓悉數披甲，加維蘭及施沙則先列後備。

南區開局明顯縮後來踢，理文上半場大部分時間佔盡進攻主導權。8分鐘，艾華頓右路推進，入禁區前燙射斜出。16分鐘，顏樂楓傳入禁區，基華尼頓第一時間起腳，被伍瑋謙撲出。

南區上半場後段搶回不少攻勢，28分鐘，艾華頓地波傳入門前，伍瑋謙落地拍到皮球，令接應的洛迪古斯只能無功而還。37分鐘，艾華接應佐佐木周傳送，禁區內倒掛射門，被陳嘉豪撲出，緊接杜馬思接應角球再頂斜。臨完半場前，艾華頓帶波推進至禁區頂起腳，又被伍瑋謙撲走，雙方半場互無紀錄。

換邊後，理文繼續控制戰局，50分鐘，艾華頓禁區內窩利抽射，省到南區守將後被伍瑋謙沒收。其雙方都作出換人，南區派出史提芬彭利拿，理文則由余沛康入替傷出的黃俊皓，結果「黃黑軍團」的調動收到奇效。63分鐘，余沛康禁區內與艾華頓做撞牆配合，後者傳中，造就洛迪古斯門前射入。

打破僵局的理文繼續搶攻，73分鐘，黃威傳中被南區守將解圍不遠，後備入替的加維蘭射門僅僅高出。3分鐘後，艾華頓禁區頂起「私家Que」一射得手，為理文「埋齋」。最終理文以2比0擊敗冠忠南區，聯賽取得兩連勝。

兩隊今季第4次交手，理文首嘗勝果，賽後主教練曾昭達認為今場贏在球員的爭勝決心：「球員知道大家都冇退路，我哋喺爭標路上不容有失，要同傑志爭就一定要贏到尾。」理文換邊後攻勢更為入肉，曾昭達透露半場休息時，不忘鼓勵球員要踴躍嘗試攻門，最終成功斬獲兩個入球。兩次入球慶祝期間，曾昭達都顯得非常激動，走入場內與球員相擁，他說：「多謝球員嘅努力。」

錯失拉近與前列距離的機會，南區主教練鄭兆聰就指球員在今場比賽中已盡力：「球員畀盡全力，邊隊把握到第一個入球，就會有優勢，對手無可否認係踢咗場好波。」