車仔新兵申請工作證被拒　變無主孤魂

車路士上月冬季轉會市場瘋狂簽入8位球員，包括早前為巴西出戰U20南美國家盃嘅18歲中場安迪利山度士。不過，呢位新星因為申請工作證被拒，無法為球隊上陣，變成無主孤魂，可能會被外借去巴甲球會。

安迪利山度士上月由華斯高加盟車路士後，隨即飛去哥倫比亞為巴西參加U20南美國家盃，並協助「森巴兵團」奪冠，佢亦以6個入球同隊友洛基費拉拿，並列賽事神射手。

安迪利山度士日前歸隊向車路士報到，滿以為能夠喺英超大展拳腳，卻收到噩耗，不獲英國當局批出工作證。據悉由於安迪利山度士只係來自巴乙球隊華斯高，計算各項因素後，佢仍然欠1分，未能獲得工作證。

雖然車路士方面提出安迪利山度士屬於球隊「必不可少球員」，但因為車仔今季已簽入多位中場球員，當局唔接納解釋。

此外，安迪利山度士協助巴西捧U20南美國家盃冠軍，車仔希望以「精英球員」身份為佢爭取工作證，一樣唔成功，所以安迪利山度士今季無法為車路士上陣，佢未來去向，最大機會係暫時外借去巴甲球隊，等今夏再申請工作證。