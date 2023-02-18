土耳其盃 港隊女足0比7不敵科索沃

香港女子足球代表隊周六（18日）出戰第2場「土耳其盃」，最終港隊在下半場末段連失5球下，以0比7不敵對手。

港隊今仗派出吳婉琪把守大門，馬澤純及鍾貝琪扼守中路，前線續由張煒琪擔正，爭取入球。

10分鐘，港隊幾乎先開紀錄，劉潤兒接應長傳，面對門將出迎挑射入網，惟被判越位在先。20分鐘，科索沃後場傳失，張煒琪送出直線，可惜隊友未能接應。1分鐘後，科索沃球員禁區頂起腳，被吳婉琪接實。30分鐘，科索沃左路傳中，港隊球員未能解圍，結果被對方尾柱射入，先下一城，科索沃上半場以1球領先。

科索沃換邊後繼續佔據主動，57分鐘，對方左路傳中，科索沃球員門前施射，被吳婉琪救出底線。9分鐘後，科索沃球員左路推大位起腳，皮球直飛死角入網，令港隊落後至0比2。

84分鐘，科索沃在後場組織，港隊高位壓迫不果，令對方球員單刀射成3比0，2分鐘後科索沃憑1次禁區頂組織，在門前射入。90分鐘，港隊禁區內走甩科索沃球員，對手射中門柱後，再由另1名球員補射成功，科索沃以5球領先，加上港隊到補時階段再連失兩球，最終以0比7不敵對手完場。