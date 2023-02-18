港超聯　補時入波！ 傑志2比1險勝標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）尾場，傑志於旺角大球場主場出擊，惡鬥標準流浪。「藍鳥」憑明加索夫上半場的入球，以及丹恩奴域補時階段的十二碼，以2比1險勝一度靠余在言追平的流浪，順利全取3分。

「藍鳥」今場由刑滿復出的羅拔圖擔正，基爾頓、米基爾坐鎮中場，前線三叉戟明加索夫、伊高沙托尼及丹恩奴域負責攻堅，兩名新援金信煜、羅素先列後備。標準流浪今場則排出5後衞陣式，法蘭度、韋建豪及朴鍾範鎮守後防，林嘉緯墮後支援單箭頭祖連奴。

賽前聯賽豪取8連勝的傑志，今場甫開賽即主動搶攻，8分鐘伊高沙托尼左路傳中，基爾頓後上起腳被門將梁興傑橫身撲出。6分鐘後傑志球員大腳斬前，梁興傑出迎快基爾頓一步將皮球打走，伊高沙托尼頭槌攻門，卻被盧均宜在白界線前解圍。流浪之後開始站穩陣腳，30分鐘門將保羅後場解圍失誤，祖連奴搶到皮球反再橫傳予劉智樂，但後者勁射被艾里奧成功護空門。流浪於38分鐘終於失守，尾柱的明加索夫接應伊高沙托尼傳中撞射得手，半場「藍鳥」領先1比0。

易邊後落後的流浪急起直追，51分鐘劉智樂窄位起腳僅僅射斜，4分鐘後祖連奴落底傳入禁區，無人看管的余在言近門頂入，流浪追成1比1。62分鐘「藍鳥」新援金信煜後備入替，迎來其港超地標戰，這名南韓射手更在比賽尾段有一次頭槌攻門，但未能射破梁興傑十指關。補時階段球證指盧均宜禁區內侵犯丹恩奴域，直指12碼，「黑山伊巴」親自操刀射入，傑志最終以2比1險勝流浪，全取3分。

傑志今場贏得驚險，總監兼主教練朱志光指失球可以避免，認為球員處理不夠聰明。「朱Sir」又謂金信煜目前只得4成狀態，有信心他往後會產生良好作用：「呢啲咁高大嘅球員，好多時可以對本地賽事嘅對手產生好大威脅。我覺得佢同丹恩奴域喺短時間同場作戰，會有一定作用，因為佢兩個啲技巧好好。」

至於為球隊奠勝的丹恩奴域，賽後則認為這球十二碼相當清晰，自己不會再作評論，感謝球隊在關鍵時刻對自己的信任，他同時又大讚流浪今場的表現：「流浪防守企位好好，所有球員都好盡力，令我哋踢得好辛苦。今場係一場高水平、具競爭性嘅比賽，對香港足球、球迷都係好事。」

流浪技術顧問米路對戰至賽事末段，才因1記具爭議性的12碼吞敗感失望，認為球隊值得取勝，可惜球員錯失良機，但仍對球隊表現感驕傲：「我覺得我哋到下半場嘅機會比傑志更多，可惜劉智樂同余在言都把握唔到。雖然我哋實力不及傑志，但球員完全打出部署，值得至少攞到1分。」