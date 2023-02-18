港超聯　後備上演地標戰　金信煜：狀態得五成

傑志周六（18日）於「中銀人壽香港超級聯賽」以2比1險勝標準流浪，當中新援金信煜更後備入替上演地標戰，這名南韓射手賽後接受訪問時，透露目前狀態只得50%，承認需要更多時間適應，又不忘感謝球迷對自己的熱烈支持。

金信煜今場首次列入大軍名單，更在下半場62分鐘後備入替上演「地標戰」，但賽後這名南韓國腳對自身表現似乎未太滿意：「上場正式比賽已經係11月頭，所以今場波對我嚟講幾困難，好彩我嘅隊友表現好好，我好開心第一次落場就幫球隊贏到波。」金信煜又提到自己首次與偶像丹恩奴域同隊一起比賽，相信大家的默契之後會愈來愈好。

金信煜入替後觸球次數未算太多，但比賽尾段一次頭槌攻門卻製造很大威脅，對於未能在「地標戰」取得入球，金信煜表示未有感到難過，但承認此刻狀態仍未足：「無唔開心，賽前都無預計過入波，始終只係同球隊訓練咗兩星期，暫時狀態只得50%，需要更多時間適應，希望下場可以入波。」

今場賽事最終吸引了1,325人入場，當中大部分球迷相信亦是為了一睹金信煜的風采，而這名南韓國腳亦相當識趣，完場後特意留下來與一眾球迷自拍、簽名，最後他亦再次感謝大家的支持：「球迷畀到自己好正面嘅能量，感謝佢哋對我嘅支持同打氣。」